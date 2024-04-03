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"Не сбавляем оборотов": Роналду оценл свой второй хет-трик подряд

Португалец стал героем матча.
Сегодня, 09:34
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан=Наср разгромил Абха (8:0).

Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который за первый тайм сделал хет-трик и отдал две голевых передачи. В перерыве он был заменен.

"Мы не сбавляем оборотов!", – написал Роналду.

Отметим, что для Криштиану это второй хет-трик подряд. В текущем сезоне он провел 24 матча в чемпионате, за которые забил 29 голов и сделал 11 голевых передач.

Напомним, Лунин подписал контракт с компанией бывшего агента Роналду.

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