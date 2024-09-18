Ан-Наср Роналду назначил нового главного тренера

Саудовский Ан-Наср определился с новым главным тренером.

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», Стефано Пиоли станет новым наставником клуба. Итальянец заменит на этом посту Луиша Каштру.

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Детали контракта пока остаются неизвестными.

Отметим, что последним местом работы Пиоли был итальянский Милан, из которого его уволили по итогам этого сезона.

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