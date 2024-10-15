"Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом
Лионель Месси проводит в США уже второй год. И за это время американская публика успела полюбить своего нового кумира.
После того, как аргентинец подписал контракт с Интер Майами, в МЛС попали и другие звезды европейского футбола, которые находятся в конце своей карьеры.
В связи с этим президент клуба из Флориды Хавьер Асенси сравнил влияние Месси на МЛС с влиянием Майкла Джордана на НБА.
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Во время своего выступления в Колледже экономистов Каталонии Асенси высказался о роли восьмикратного обладателя Золотого мяча на развитие футбола в США.
"В истории МЛС есть "до" и "после" Месси. Он изменил все. Люди могут быть из любой команды, но они выходят на поле, чтобы увидеть Месси. Он - единственный пример, сравнимый с Джорданом", - цитирует президента Интера Goal.
"Когда Месси перешел в ПСЖ, в моей голове и в голове владельца клуба включилась машина, которая должна была гарантировать, что когда эти два года закончатся, следующим пунктом назначения Лео станут Соединенные Штаты".
"Если бы мы делали то же самое или пытались соревноваться с другими клубами, победить было бы невозможно, потому что появился бы кто-то с большими деньгами или историей, чем у нас, кто существует уже три года".
"Я поговорил с руководством МЛС и объяснил им с помощью данных и попыток продать, что если Месси придет, это изменит их жизнь. Я обратился в Adidas, Fanatics и Apple".
За чуть больше года в МЛС Лионель Месси в составе Интер Майами стал победителем регулярного чемпионата, а также выиграл Кубок лиг.
В нынешнем сезоне Месси провел 21 матч, в которых отметился 19 голами и 12 результативными передачами.
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