"Есть МЛС до и после него": Месси заслужил сравнение с Майклом Джорданом

Лионель Месси проводит в США уже второй год. И за это время американская публика успела полюбить своего нового кумира.

После того, как аргентинец подписал контракт с Интер Майами, в МЛС попали и другие звезды европейского футбола, которые находятся в конце своей карьеры.

В связи с этим президент клуба из Флориды Хавьер Асенси сравнил влияние Месси на МЛС с влиянием Майкла Джордана на НБА.

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Во время своего выступления в Колледже экономистов Каталонии Асенси высказался о роли восьмикратного обладателя Золотого мяча на развитие футбола в США.

"В истории МЛС есть "до" и "после" Месси. Он изменил все. Люди могут быть из любой команды, но они выходят на поле, чтобы увидеть Месси. Он - единственный пример, сравнимый с Джорданом", - цитирует президента Интера Goal.

"Когда Месси перешел в ПСЖ, в моей голове и в голове владельца клуба включилась машина, которая должна была гарантировать, что когда эти два года закончатся, следующим пунктом назначения Лео станут Соединенные Штаты".

Источник: Getty Images

"Если бы мы делали то же самое или пытались соревноваться с другими клубами, победить было бы невозможно, потому что появился бы кто-то с большими деньгами или историей, чем у нас, кто существует уже три года".

"Я поговорил с руководством МЛС и объяснил им с помощью данных и попыток продать, что если Месси придет, это изменит их жизнь. Я обратился в Adidas, Fanatics и Apple".

За чуть больше года в МЛС Лионель Месси в составе Интер Майами стал победителем регулярного чемпионата, а также выиграл Кубок лиг.

В нынешнем сезоне Месси провел 21 матч, в которых отметился 19 голами и 12 результативными передачами.

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