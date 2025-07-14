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Футбол

УЕФА назначил арбитров на ответный матч Шахтера с Ильвесом

Второй поединок "горняков" в квалификации Лиги Европы обслужат норвежцы.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Мохаммад Аслам / Getty Images
Мохаммад Аслам / Getty Images

УЕФА определился с судьями, которые будут работать на ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы между финским Ильвесом и Шахтером.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, на поединок была назначена норвежская бригада арбитров во главе с Мохаммадом Асламом.

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Его ассистентами станут соотечественники Йорген Вальстадстве и Альф Олав Россланд. Четвертый рефери - Мариус Хансен Гретта.

За систему VAR будут отвечать Кристоффер Хагенес с помощницей Эмили Торкелсен.

Источник: UEFA.COM

С украинскими клубами Аслам ранее не пересекался, но работал на матчах юношеской сборной Украины U-17 в квалификации чемпионата Европы в 2023 году против Ирландии (0:3) и Италии (0:3).

Напомним, что ответный матч между Ильвесом и Шахтером будет сыгран в Тампере в четверг, 17 июля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Первый поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 6:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ильвес

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