iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Первый матч с Бешикташем обслужит знакомый Шахтеру и украинцам рефери

На поединок турецкой и украинской команд назначили болгарскую бригаду арбитров.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Георги Кабаков / Getty Images
Георги Кабаков / Getty Images

Донецкий Шахтер во втором раунде квалификации Лиги Европы встретится со стамбульским Бешикташем.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на первый поединок команд в отборе еврокубка была назначена болгарская бригада арбитров во главе с 39-летним Георги Кабаковым.

Читай также: Сульшер высказался о противостоянии с Шахтером

Ассистентами рефери будут его соотечественники Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Четвертый арбитр - Радослав Гидженов.

За систему VAR будет отвечать Драгомир Драганов, а его помощником станет Никола Попов.

Источник: UEFA.COM

Ранее Кабаков уже пересекался с Шахтером. Этот болгарский рефери в октябре 2020 года в Киеве на НСК Олимпийский обслуживал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 между "горняками" и миланским Интером, который завершился вничью 0:0.

Также Кабаков в сентябре 2023 года работал на поединке квалификации Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Англией.

Напомним, что первый поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между Бешикташем и Шахтером состоится в Стамбуле в четверг, 24 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 31 июля.

Ранее сообщалось, что Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи в еврокубках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер бешикташ

Статьи по теме

Сульшер высказался о противостоянии с Шахтером Сульшер высказался о противостоянии с Шахтером
Шахтер не дожал Ильвес в ответном матче квалификации Лиги Европы Шахтер не дожал Ильвес в ответном матче квалификации Лиги Европы
Туран прибег к ротации в ответном матче против Ильвеса Туран прибег к ротации в ответном матче против Ильвеса
Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи в еврокубках Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи в еврокубках

Видео

Динамо представило форму на сезон-2025/26
Динамо представило форму на сезон-2025/26

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс20:58
Промоутер ответил, есть ли пункт о реванше в контракте Усика и Дюбуа
Европа20:55
Рома договорилась о трансфере конкурента для Довбика
Бокс20:45
Усик - Дюбуа, андеркард: победы Хамеда и Гурули, Сиренко подерется с Дэкресом, Лапин - с Эдмондсоном
Европа20:28
Де Брюйне: Наполи - лучший проект для меня во всех смыслах
Легкая атлетика19:51
Фельфнер завоевал золото молодежного чемпионата Европы
Теннис19:40
Ястремская не смогла пробиться в финале турнира в Гамбурге
Теннис19:33
Ястремская потерпела поражение в полуфинале турнира в Гамбурге
Европа19:18
Чемпион Европы нашел новый клуб
Бокс19:11
"Пол согласился на бой": Джошуа собираются свести в ринге с блогером
Лига Европы18:42
Первый матч с Бешикташем обслужит знакомый Шахтеру и украинцам рефери
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK