Первый матч с Бешикташем обслужит знакомый Шахтеру и украинцам рефери

На поединок турецкой и украинской команд назначили болгарскую бригаду арбитров.

Донецкий Шахтер во втором раунде квалификации Лиги Европы встретится со стамбульским Бешикташем.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на первый поединок команд в отборе еврокубка была назначена болгарская бригада арбитров во главе с 39-летним Георги Кабаковым.

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Ассистентами рефери будут его соотечественники Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Четвертый арбитр - Радослав Гидженов.

За систему VAR будет отвечать Драгомир Драганов, а его помощником станет Никола Попов.

Источник: UEFA.COM

Ранее Кабаков уже пересекался с Шахтером. Этот болгарский рефери в октябре 2020 года в Киеве на НСК Олимпийский обслуживал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 между "горняками" и миланским Интером, который завершился вничью 0:0.

Также Кабаков в сентябре 2023 года работал на поединке квалификации Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Англией.

Напомним, что первый поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между Бешикташем и Шахтером состоится в Стамбуле в четверг, 24 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 31 июля.

Ранее сообщалось, что Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи в еврокубках.

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