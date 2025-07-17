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Футбол

Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи в еврокубках

В сезоне-2025/26 "горняки" будут принимать соперников в польском Кракове.
Сегодня, 13:48       Автор: Игорь Мищук
Городской стадион имени Генрика Реймана / ФК Шахтер Донецк
Городской стадион имени Генрика Реймана / ФК Шахтер Донецк

Шахтер назвал арену, где будет играть номинально домашние матчи еврокубков в сезоне-2025/26.

Как сообщает официальный сайт "горняков", местом для проведения поединков был выбран Городской стадион имени Генрика Реймана в польском Кракове. Соответствующая договоренность была достигнута с местным клубом Висла.

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"Мы рады вернуться в Польшу, где имеем положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным - для нас это удобная локация с точки зрения логистики, а главное, что это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков.

Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в частности беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию. Благодарим руководство ФК Висла и город Краков за то, что пошли нам навстречу, и уверены, что наше сотрудничество станет положительным опытом для всех сторон. С нетерпением ждем матчей еврокубкового сезона в Кракове", - отметил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

Городской стадион имени Генрика Реймана в Кракове открыт в 1953 году. Генеральная перестройка состоялась в 2004-2011 годах, к Евро-2012, однако в финальную заявку от Польши стадион не попал. Последняя реновация проводилась в 2022-2023 годах. Арена вмещает 33 326 зрителей и соответствует 4-й категории УЕФА. Размеры поля - 105 на 72 метра.

Напомним, что стартовый поединок в еврокубковой кампании нового сезона в первом раунде квалификации Лиги Европы Шахтер провел 10 июля в словенской Любляне на стадионе Стожице, одержав разгромную победу 6:0 над финским Ильвесом.

Ответный матч состоится в четверг, 17 июля, в Тампере и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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