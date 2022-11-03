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Бущан вернулся, Беседин и Ванат одновременно выйдут в старте Динамо на игру против Фенербахче

Мирча Луческу определился с теми игроками, которые будут доказывать, что Динамо - "лучшая команда группы".
Сегодня, 21:30
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
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В Кракове на МКС Краковия киевское Динамо проведет финальную игру еврокубков в нынешнем сезоне. Последним соперников "бело-синих" в Лиге Европы станет Фенербахче.

В стартовую одиннадцатку киевлян вернулся Георгий Бущан, получивший повреждение мениска как раз в первой игре с "желтыми канарейками". С того матча украинец не появлялся на поле, так как ему потребовалась операция.

Также стоит отметить выход в старте сразу двух форвардов: Владислава Ваната и Артема Беседина.

Динамо: Бущан - Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Ванат - Беседин.

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Андриевский, Гармаш, Диалло, Кабаев, Караваев, Кендзера, Кравченко, Перрис, Сирота.

Фенербахче: Баиндир - Кадиоглу, Сердар, Салай, Осаи-Сэмюэл - Креспу, Аран, Гюлер - Валенсия, Батшуаи, Линкольн.

Запасные: Четин, Акьюз, Юкшек, Алиоски, Демир, Зайц, Кахведжи, Кинг, Коджатюрк, Мор, Жоау Педру.

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Напомним, что следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Матч Динамо - Фенербахче начнется в 22:00 по киевскому времени.

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