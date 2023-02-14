Барселона - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Барселоной и Манчестер Юнайтед в Лиге Европы.

В четверг, 16 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига Европы. В первом раунде плей-офф между собой сыграют Барселона (Испания) и Манчестер Юнайтед (Англия).

Команды претендуют на успех в Лиге чемпионов, но в последнее время допустили много ошибок, из-зз которых оказались в Лиге Европы. Сейчас Барселона и Манчестер Юнайтед могут сделать ставку на победу в турнире или же на успешное выступление в национальных чемпионатах. Несмотря на эти обстоятельства, игра двух грандов заслуживает внимание.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона - Манчестер Юнайтед

Трансляция 1/16 финала Лиги Европы между Барселоной и Манчестер Юнайтед будет доступна в этой новости 16 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 19:45 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO. Также на ISPORT.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Каталонский клуб оказался в Лиге Европы после провала в группе Лиги чемпионов. Подопечные Хави заняли третье место в одной группе с Баварией, Интером и Викторией Плезнь.

Что касается английского клуба, то коллектив Эрика тен Хага стал вторым в группе с Реал Сосьедадом, Омонией и Шерифом.

В своей истории Барселона и Манчестер Юнайтед встречались 16 раз. "Сине-гранатовые" имеют на своем счету семь побед, англичане - четыре, а пять раз поединок завершался вничью. В 2019 году команды встречались в рамках плей-офф Лиги чемпионов, но тогда борьбы не получилось. Барселона по сумме двух встреч разгромила Юнайтед - 4:0.