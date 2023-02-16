Барселона - Манчестер Юнайтед: кто победит и почему

В четверг, 16 февралч, Барселона и Манчестер Юнайтед проведут первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок состоится в Барселоне (Испания) на стадионе Камп Ноу и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Барселона – Манчестер Юнайтед

16 февраля, 19:45, Барселона

Главный арбитр матча - Маурицио Мариани (Италия)

Телетрансляция - Мегого футбол

Почему выиграет Барселона (Богдан Войченко)

Каталонский клуб, кажется, нащупал свою игру в этом сезоне, сумев создать солидный отрыв от Реала в турнирной таблице Ла Лиги, ввиду чего "сине-гранатовые" могут теперь сосредоточиться и на еврокубках.

Главный тренер Барселоны Хави сумел найти подход ко всем игрокам из своей обоймы, найдя для них нужную функцию на поле. Теперь каталонцы выглядят как один большой слаженный механизм, способный бороться за трофеи.

Показателем этого стал недавний матч против Реала в рамках финала Суперкубка Испании. В той игре Барселона катком проехалась по мадридцам, надавив на все болевые точки соперника, а также продемонстрировав свою гибкость в тактическом плане.

Футболисты "сине-гранатовых" почувствовали вкус трофеев, убедившись, что им по силам не только обыгрывать Хетафе и Жирону, но и громить Реала с Атлетико.

Единственной проблемой для Барселоны может стать потеря двух важных игроков основного состава - Серхио Бускетса и Усмана Дембеле. Однако, как показали недавние матчи, Хави нашел кем заметить важные звенья, при этом не потеряв в качестве. К тому же, лидер атаки каталонцев Роберт Левандовски здоров и находится в отличной форме, что предвещает лишь позитивный результат в матче с Манчестер Юнайтед.

Прогноз: Барселона - Манчестер Юнайтед 2:0

Почему выиграет Манчестер Юнайтед (Алексей Погорелов)

Если бы Манчестер Юнайтед должен был играть с Барселоной еще до перерыва на ЧМ-2022, шансов у него было бы в разы меньше. А так можно выделить несколько ключевых факторов, которые должны привести англичан к победе.

Тренер. Работа, которую Эрик тен Хаг проводит в свой первый сезон в Манчестере, превосходит все ожидания. То, как он всего за 8 месяцев преобразил команду, восхищает. Если закрыть глаза на провал в первых двух турах, манкунианцы очень ровно идут по сезону, не допуская откровенных провалов (разве что 3:6 от Манчестер Сити).

Недавно Тьерри Анри сказал, что если у тен Хага все получится, то его Манчестер будет таким же успешным, как Манчестер сэра Алекса Фергюсона, но играть он будет даже симпатичнее. Еcли насчет успешности говорить пока рано, то насчет самой игры с ним сложно поспорить.

Рэшфорд. После чемпионата мира-2022 Маркус - самый "горячий" футболист Европы: 15 матчей, 13 голов, 4 ассиста. Лишь Кристал Пэлас, Рединг и Ноттингем Форест сумели уберечь свои ворота от него.

Казалось, что после предыдущих двух провальных сезонов мы больше не увидим того, кто в своих дебютных матчах забивал дубль Мидтьюлланду и Арсеналу, но тен Хаг сумел найти нужные настройки. Теперь за ситуацией вокруг контракта Рэшфорда следят топовые команды Европы во главе с ПСЖ и Баварией.

Единственные опасения вызывают кадровые проблемы (особенно в полузащите): Эриксен, ван де Бек, МакТоминей, Марсьяль травмированы, Забитцер и Мартинес перебрали желтых карточек, Антони пропустил тренировку (вряд ли сыграет). Радует, что вернется Каземиро, который, вероятно, в паре с Фредом будет отвечать за центр.

Но главный вопрос - кто будет играть в паре с Вараном? Зная, какая взаимная любовь между тен Хагом и Магуайром, стоит снова ожидать в центре защиты Шоу, а слева - Маласию.

Прогноз: Барселона - Манчестер Юнайтед 0:1.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - Де Йонг, Гави, Кессье - Педри, Левандовски, Рафинья.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласия - Каземиро, Фред, Фернандеш - Санчо, Вегхорст, Рэшфорд.

Матч Барселона – Манчестер Юнайтед начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция противостояния.