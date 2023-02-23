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Хави: Вылет из Лиги Европы стал бы очень большим разочарованием для Барселоны

Испанец опасается провала в Манчестере.
Сегодня, 20:20
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави ответил на вопрос касаемо приоритетов команды в текущем сезоне.

"Я не могу отказываться от чего-либо. Мы Барселона. Мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы стал бы очень большим разочарованием", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Барселоной и Манчестер Юнайтед завершился вничью со счетом 2:2.

Ответный матч состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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