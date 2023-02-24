Палкин: Победа в матче с Ренном - это победа для всей Украины

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер победил Ренн в серии пенальти и прошел в следующий раунд.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин высказался о случившемся в своем Facebook.

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"Дорогие друзья! С невероятной победой вас над Ренном и выходом в следующий раунд Лиги Европы УЕФА! Это победа для всей Украины, для каждого, кто верит в нашу великую победу в борьбе за независимость! Слава Украине!", - написал Палкин.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля, в 13:00 по киевскому времени.