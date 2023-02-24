iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Палкин: Победа в матче с Ренном - это победа для всей Украины

Генеральный директор Шахтера прокомментировал триумф команды.
Сегодня, 09:59
Сергей Палкин
Сергей Палкин

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер победил Ренн в серии пенальти и прошел в следующий раунд.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин высказался о случившемся в своем Facebook.

Читай также: Всегда с Шахтером: Мудрик восхитился игрой Трубина в матче Лиги Европы

"Дорогие друзья! С невероятной победой вас над Ренном и выходом в следующий раунд Лиги Европы УЕФА! Это победа для всей Украины, для каждого, кто верит в нашу великую победу в борьбе за независимость! Слава Украине!", - написал Палкин.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер Сергей Палкин

Статьи по теме

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
Лига Европы-2022/23: Шахтер прошел Ренн, Манчестер Юнайтед выбил Барселону Лига Европы-2022/23: Шахтер прошел Ренн, Манчестер Юнайтед выбил Барселону
Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв Ренн в серии пенальти Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв Ренн в серии пенальти
Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина11:40
Стало известно, когда сборная Украины начнет подготовку к матчу с Англией
ММА11:25
Амосов: Прошел год с момента начала войны. Для меня это большая мотивация
Бокс11:16
"У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко
Лига Европы10:54
Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты
Украина10:29
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Лига Европы09:59
Палкин: Победа в матче с Ренном - это победа для всей Украины
Лига Европы09:49
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
Европа09:34
Всегда с Шахтером: Мудрик восхитился игрой Трубина в матче Лиги Европы
Лига Европы09:28
Бондаренко: Надеюсь, сегодня мы создали повод для гордости
Лига Европы09:04
Хави назвал причину поражения в матче с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK