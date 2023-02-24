"Фейеноорд будет фаворитом": Йовичевич оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команде в соперники достался роттердамский Фейеноорд.

"Первым ощущением было то, что мы возвращаемся в Роттердам. Именно там началась наша новая история, и будет приятно вернуться в этот город. А команда у соперника - топ, в этом году Фейеноорд лидирует в чемпионате. Нет легких противников, и мы уважаем оппонента. Нас ожидают тяжелые матчи, и именно соперник будет фаворитом, но мы будем биться до конца и верить, что чудо может случиться еще раз.

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Стоит посмотреть только на состав и стоимость футболистов соперника. Но фавориты не всегда выигрывают, хотя нам нужно реально оценивать положение дел. Вопрос в том, что на поле в течение 95 минут может произойти многое. Именно в день матча следует показать, что ты лучше, - это наша философия. Нужно идти от матча к матчу, чтобы невозможное стало возможным.

Фейеноорд мы восприняли как хорошего соперника, но ни один из возможных вариантов не был легким. К матчам с нидерландцами будем серьезно готовиться, но сейчас нас ждет игра против Миная, это наш ближайший приоритет", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с полными результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.