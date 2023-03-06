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Матвиенко может пропустить матч против Фейеноорда

У защитника проблемы со здоровьем.
Сегодня, 15:47
Николай Матвиенко / shakhtar.com
Николай Матвиенко / shakhtar.com

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко рискует пропустить матч Лиги Европы против Фейеноорда, об этом рассказал главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич.

Матвиенко пропустил матч против Металлиста 1925, который Шахтер выиграл с разгромным счетом, и неизвестно, успеет ли восстановиться к матчу против голландской команды.

Николай провел в стартовом составе обе игры против Ренна, сыграл против Миная, а потом неожиданно выбыл. Как оказалось, у защитника уже несколько дней высокая температура.

"Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, будет ли он готов к Фейеноорду. Такое порой случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум", - сказал хорватский специалист.

Матвиенко может заменить в старте Ярослав Ракицкий, вернувшийся в Шахтер в зимнее ТО. Также в центре оороны донецкой команды могут сыграть Эдуард Козик и Марьян Фарина.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Николай Матвиенко

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