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Йовичевич: Завтра игроки отдадут все силы на поле, я в этом не сомневаюсь

Наставник Шахтера поделился мыслями о предстоящем матче с Фейеноордом.
Сегодня, 21:03
Игор Йовичевич / shakhtar.com
Игор Йовичевич / shakhtar.com

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретится с Фейеноордом. 

Главный тренер донецкого клуба Игор Йовичевич поделился мыслями о предстоящем матче. В частности хорват обсудил кадровые проблемы команды.

Стоит отметить, что из-за перебора карточек матч пропустят Ефим Конопля, Богдан Михайличенко и Валерий Бондарь.

"Завтра нас ожидает тяжелая игра, и даже если бы все наши футболисты могли играть, все равно было бы трудно. Есть план, есть футбольные аргументы, которые можем противопоставить "Фейеноорду". Знаем их слабые и сильные стороны, понимаем, что они представляют собой на поле, в какой форме находятся. Завтра футболисты, которые появятся, будут готовы отдать все силы на поле, и я в этом ни минуты не сомневаюсь.

Понятно, что мы должны сыграть организованно, дисциплинированно и сконцентрировано, ведь против нас будет действовать хорошая команда. Но я уверен, что моя команда будет биться от первых до последних минут и мы будем верить в результат. В нашем противостоянии две игры, а этот поединок только первый. Да, он может быть важным со стратегической точки зрения, но мы идем от игры к игре. Завтра будем играть на победу и отдадим для этого все, что сможем.

У них хорошая, организованная команда, которая имеет поставленный комбинационный футбол и план на игру. В тех матчах, что мы видели, было заметно наличие ресурса, благодаря которому они переигрывают соперников. Там индивидуально сильные футболисты, на каждой позиции у "Фейеноорда" сильные исполнители, но я бы также отметил командные действия. Повторюсь: соперник в хорошей форме, много забивает, уверенно чувствует себя, а победы только придают сил и веры в собственные способности. Но мы тоже в хорошей форме, и они так же готовятся к нам, как мы к ним".

Также специалист рассказал, что Шахтер достаточно комфортно чувствует себя в Польше.

"Мы полностью принимаем нынешние обстоятельства. Чувствуем ответственность и отдаем много эмоций игре, потому что обязаны ВСУ тем, что можем играть в футбол и делать то, что любим. Мы несем дух, ответственность и уверенность, а во время матча все это отдаем.

Нам очень комфортно в Польше, ведь польский народ нас очень поддерживает. Хорошо, что в Польше нас могут поддержать сразу два народа", - заявил Йовичевич.

Напомним, на нашем сайте вы можете прочитать анонс и прогноз на матч Шахтер - Фейеноорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер Игор Йовичевич

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