Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее

Арне Слот не думает, что фаворитом противостояния является его коллектив.

Коуч нидерландского Фейеноорда Арне Слот поделился мыслями о предстоящем поединке против Шахтера в 1/8 финала ЛЕ.

По мнению Слота, именно "горняки" обладают более сильным составом и являются фаворитом противостояния.

Шахтер существенно изменил состав, но в новом сочетании команда хорошо выступила в групповом этапе Лиги чемпионов. Когда уходит такой игрок, как Мудрик, можно ожидать, что команда станет слабее. Однако Марино Пушич сказал мне, что за последний год "Шахтер" привлек в свой состав многих лучших молодых игроков страны. Поэтому в вопросе качества команда явно не потеряла.

Соперник хорошо обращается с мячом. Роберто Де Дзерби тренировал команду раньше, и я заметил, что он оставил свой след. Игра команды в атаке осталась прежней. Это дисциплинированная команда, которую интересно анализировать. Шахтер играет в хороший футбол.

Йовичевич считает Фейеноорд фаворитом противостояния? Этот статус не позволяет выигрывать матчи. Для нас это комплимент, тем более от тренера клуба, который участвовал в Лиге чемпионов. Мы должны сыграть невероятно сильно, потому что я думаю, что именно у Шахтера более сильная команда", - сказал Слот.

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