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"Мы в равных условиях": Моуринью оценил шансы Ромы в финале Лиги Европы с Севильей

Команды сойдутся в решающем поединке 31 мая.
Сегодня, 00:26
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против Севильи.

Испанская и итальянская команды встретятся в решающем поединке в среду, 31 мая, в Будапеште на Пушкаш Арене. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы давно об этом говорили. Это был долгий путь, не такой, как у нашего соперника, который перешел из Лиги чемпионов. Мы хотим играть, время пришло. Мы много работали над тем, чтобы быть в оптимальной форме для борьбы за трофей.

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История не играет в футбол. Мой коллега считает иначе, я его уважаю. Он считает, что история делает Севилью фаворитом, и я это уважаю. Мы в финале, потому что заслужили это. У них есть история, которой нет у нас. Для них сыграть в финале - обычное дело, для нас - экстраординарное событие.

У Севильи отличная команда, точнее две отличные команды, потому что у них 25 игроков высочайшего уровня. Все они профессионалы топ-уровня, у Севильи много вариантов. Но они не знают моих ребят и не знают мою команду как команду.

У меня было больше возможностей играть в еврокубках, но Мендилибар из того же поколения, что и я, с такими же седыми волосами. Мы в равных условиях. То же самое касается игроков: у Севильи больше опыта, но мы играем вместе уже два года", - цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Лиги Европы Севилья - Рома.

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