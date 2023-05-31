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"Самый сложный соперник": Тренер Севильи высказался об оппоненте в финале Лиги Европы

Испанской команде в решающем поединке будет противостоять Рома.
Сегодня, 00:52
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images

Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар прокомментировал будущий финал Лиги Европы против Ромы.

Команды разыграют трофей в среду, 31 мая, в Будапеште на Пушкаш Арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Ошибки - то, за что расплачиваешься в таких матчах. Так что суть в том, чтобы совершать как можно меньше ошибок. Мы выбили большие команды, но впереди нас ждет самый сложный соперник. Победит тот, кто сделает меньше ошибок.

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Рома - очень сильна в обороне. Не думаю, что им нужно много моментов, чтобы забить и победить. Им комфортно, если нужно защищаться близко к своим воротам, но комфортно и тогда, когда надо выдвигаться выше и прессинговать. Они никогда не нервничают, они всегда спокойны. И нам тоже нужно играть с таким же спокойствием.

Надеюсь, тренировка пройдет без происшествий. Если так и случится, то стартовый состав уже определен", - приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Лиги Европы Севилья - Рома.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома севилья Хосе Луис Мендилибар

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