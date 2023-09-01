Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы
В пятницу, 1 сентября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
По ее итогам в одном квартете оказались Ливерпуль, ЛАСК, Юнион и Тулуза. И представителей одного из этих коллективов очень обрадовали результаты жеребьевки.
Игроки бельгийского Юниона не сдерживали своих эмоций, когда узнали, что им предстоит сыграть с мерсисайдцами.
Но среди них был один человек, которого это обрадовало сильнее всех. Этим игроком оказался Кевин Мак Аллистер - старший брат Алексиса Мак Аллистера, полузащитника "красных".
После того, как эмоции немного поутихли, Кевин передал привет Алексису, сказав: "Скоро увидимся, бро".
Стоит отметить, у них есть еще один брат, Франсис, и он тоже футболист. Но с ним они в ближайшее время точно не пересекутся, так как Франсис играет на родине за Росарио Сентраль.
Напомним, что также прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций - луганская Заря узнала имена своих будущих соперников по турниру.
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