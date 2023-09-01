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Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы

Совсем скоро на футбольных полях Европы пройдет сражение двух братьев.
Сегодня, 17:57
Кевин, Алексис и Франсис Мак Аллистеры / https://www.instagram.com/alemacallister/
Кевин, Алексис и Франсис Мак Аллистеры / https://www.instagram.com/alemacallister/

В пятницу, 1 сентября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

По ее итогам в одном квартете оказались Ливерпуль, ЛАСК, Юнион и Тулуза. И представителей одного из этих коллективов очень обрадовали результаты жеребьевки.

Игроки бельгийского Юниона не сдерживали своих эмоций, когда узнали, что им предстоит сыграть с мерсисайдцами.

Но среди них был один человек, которого это обрадовало сильнее всех. Этим игроком оказался Кевин Мак Аллистер - старший брат Алексиса Мак Аллистера, полузащитника "красных".

После того, как эмоции немного поутихли, Кевин передал привет Алексису, сказав: "Скоро увидимся, бро".

Стоит отметить, у них есть еще один брат, Франсис, и он тоже футболист. Но с ним они в ближайшее время точно не пересекутся, так как Франсис играет на родине за Росарио Сентраль.

Напомним, что также прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций - луганская Заря узнала имена своих будущих соперников по турниру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль юнион Алексис Мак Аллистер

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