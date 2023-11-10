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"Чья это была идея?": Клопп разозлился из-за проведения пресс-конференции в палатке

УЕФА посчитал, что пресс-конференция в импровизационной палатке будет отличной идеей.
Сегодня, 16:15
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль на выезде уступил Тулузе со счетом 2:3.

Обычно пресс-конференции тренеров проходят в специально подготовленных для этого комнатах. Однако главному тренеру "красных" Юргену Клоппу "повезло" по-особенному - ему подготовили не комнату, а палатку.

Как сообщает This is Anfield, Клопп не скрывал своего раздражения происходящим. Дело в том, что во время пресс-конференции палатку окружили фанаты Тулузы, которые праздновали победу своей любимой команды.

Немецкому специалисту пришлось пробиваться через всю толпу, чтобы дойти до палатки, где он практически не слышал журналистов, задававших вопросы, а те в свою очередь не слышали, что говорил тренер.

В итоге после одного из ответов Клопп не выдержал и с заметным раздражением спросил: "Кому пришла в голову идея провести здесь пресс-конференцию? Это был бы действительно интересный вопрос, вау!".

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В играх турниров под эгидой УЕФА руководящий орган фактически контролирует стадион принимающей стороны, поэтому критика адресована УЕФА, а не конкретно Тулузе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тулуза Юрген Клопп

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