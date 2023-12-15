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Соперник Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы: выбираем оппонента для "горняков"

Предлагаем определить оптимального противника для донецкой команды в стыковых матчах.
Сегодня, 10:45
Шахтер сыграет в стыковых матчах Лиги Европы / Getty Images
Шахтер сыграет в стыковых матчах Лиги Европы / Getty Images

Донецкий Шахтер по итогам группового этапа Лиги чемпионов финишировал на третьем месте в своем квартете и теперь продолжит еврокубковый путь в нынешнем сезоне в плей-офф раунде Лиги Европы.

В стыковых матчах второго по значимости европейского клубного турнира "горняки" встретятся с одной из восьми команд, которые заняли вторые места на групповой стадии Лиги Европы, и при жеребьевке будет несеяным.

Потенциальные соперники Шахтера:

  • Марсель (Франция)
  • Фрайбург (Германия)
  • Рома (Италия)
  • Тулуза (Франция)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Ренн (Франция)
  • Спортинг (Португалия)

ISPORT.ua в своем Telegram-канале запустил опрос, предложив выбрать, кого бы вы хотели видеть будущим соперником Шахтера.

Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря. Стыковые матчи будут сыграны 15 и 22 февраля 2024 года.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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