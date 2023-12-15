Соперник Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы: выбираем оппонента для "горняков"

Предлагаем определить оптимального противника для донецкой команды в стыковых матчах.

Донецкий Шахтер по итогам группового этапа Лиги чемпионов финишировал на третьем месте в своем квартете и теперь продолжит еврокубковый путь в нынешнем сезоне в плей-офф раунде Лиги Европы.

В стыковых матчах второго по значимости европейского клубного турнира "горняки" встретятся с одной из восьми команд, которые заняли вторые места на групповой стадии Лиги Европы, и при жеребьевке будет несеяным.

Потенциальные соперники Шахтера:

Марсель (Франция)

Фрайбург (Германия)

Рома (Италия)

Тулуза (Франция)

Карабах (Азербайджан)

Спарта Прага (Чехия)

Ренн (Франция)

Спортинг (Португалия)

ISPORT.ua в своем Telegram-канале запустил опрос, предложив выбрать, кого бы вы хотели видеть будущим соперником Шахтера.

Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря. Стыковые матчи будут сыграны 15 и 22 февраля 2024 года.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!