"Будем спрашивать у Малиновского": Зубков - о противостоянии с Марселем
Футболист Шахтера Александр Зубков прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в которой "горняки" сыграют с Марселем.
По словам соотечественника, донецкий коллектив будет спрашивать у Руслана Малиновского, который провел полгода в составе французской команды.
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"Я смотрел видео, несколько игроков уже говорили, что они бы хотели Марсель.
Будем спрашивать у Руслана Малиновского, будем готовиться", - отметил Зубков.
Украинский клуб примет Марсель в Гамбурге 15 февраля, а ответный матч состоится 22 февраля в Марселе.
Ранее Пушич отреагировал на результаты жеребьевки для Шахтера в Лиге Европы.
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