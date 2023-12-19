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"Будем спрашивать у Малиновского": Зубков - о противостоянии с Марселем

Лидер донецкой команды высказался о жеребьевке Лиги Европы.
Сегодня, 09:30
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Футболист Шахтера Александр Зубков прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в которой "горняки" сыграют с Марселем.

По словам соотечественника, донецкий коллектив будет спрашивать у Руслана Малиновского, который провел полгода в составе французской команды.

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"Я смотрел видео, несколько игроков уже говорили, что они бы хотели Марсель.

Будем спрашивать у Руслана Малиновского, будем готовиться", - отметил Зубков.

Украинский клуб примет Марсель в Гамбурге 15 февраля, а ответный матч состоится 22 февраля в Марселе.

Ранее Пушич отреагировал на результаты жеребьевки для Шахтера в Лиге Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Александр Зубков

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