"Надеемся пройти Шахтер": Легенда Марселя - о раунде плей-офф Лиги Европы

Легендарный экс-нападающий Марселя Жан-Пьер Папен, который сейчас является техническом советником клуба, поделился ожиданиями от встречи с Шахтером в раунде плей-офф Лиги Европы.

Обладатель Золотого мяча 1991 года выразил надежду, что провансальцы продолжат выступление в турнире после этой стадии.

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"Моей реакцией на жеребьевку было то, что нам будет противостоять известный клуб. Это клуб со значительным европейским опытом, выигравший в прошлом году свой национальный чемпионат, а также многочисленные трофеи.

Мы ожидаем сложного противостояния, но надеемся пройти дальше, а потом - еще дальше", - приводит слова Папена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Марсель.

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