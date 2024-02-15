iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Надеемся пройти Шахтер": Легенда Марселя - о раунде плей-офф Лиги Европы

Украинская и французская команды 15 февраля проведут первый поединок двухматчевого противостояния.
Сегодня, 10:55
Жан-Пьер Папен / Getty Images
Жан-Пьер Папен / Getty Images

Легендарный экс-нападающий Марселя Жан-Пьер Папен, который сейчас является техническом советником клуба, поделился ожиданиями от встречи с Шахтером в раунде плей-офф Лиги Европы.

Обладатель Золотого мяча 1991 года выразил надежду, что провансальцы продолжат выступление в турнире после этой стадии.

Читай также: Шахтер - Марсель: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

"Моей реакцией на жеребьевку было то, что нам будет противостоять известный клуб. Это клуб со значительным европейским опытом, выигравший в прошлом году свой национальный чемпионат, а также многочисленные трофеи.

Мы ожидаем сложного противостояния, но надеемся пройти дальше, а потом - еще дальше", - приводит слова Папена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Марсель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер марсель

Статьи по теме

Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы
Шахтер - Марсель: анонс и прогноз на матч Лиги Европы Шахтер - Марсель: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА13:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг
Киберспорт13:00
Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI сыграют с россиянами, FaZe будет противостоять G2
ЧМ-202212:50
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции
Лига Европы12:46
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
НБА12:35
Стюарт был арестован за то, что он ударил соперника за несколько часов до матча Финикса и Детройта
Лига Европы12:15
Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы
Европа12:04
Підтримали дітей: Лунін із дружиною взяли участь у благодійній акції
Бокс11:58
"Ничего не подтверждено": Джермалл Чарло сделал неожиданное заявление о бое с Альваресом
Бокс11:36
Валлин предположил, мог ли Фьюри преднамеренно получить рассечение перед боем с Усиком
Игровые11:34
Среди пострадавших дети: на чемпионском параде Канзас-Сити произошла массовая стрельба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK