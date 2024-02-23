Степаненко - худший игрок матча Марсель - Шахтер

В рамках 1/16 финала Лиги Европы ]Шахтер уступил Марселю.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore определились с оценками по итогам поединка. Худшим игроком оба ресурса признали Тараса Степаненко, которому поставили 5.8 и 6.3 соответственно.

Лучшим игроком стал габонский форвард Пьер-Эмерик Аубамеянг, который получил оценки 7.8 и 8.0.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет.

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