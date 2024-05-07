Украинский арбитр получил назначение на полуфинальный матч Лиги Европы

Николай Балакин будет работать на втором поединке Аталанты с Марселем.

В четверг, 9 мая, Аталанта в ответном матче полуфинала Лиги Европы примет на своем поле Марсель.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, назначение на этот поединок получил украинский рефери Николай Балакин, который будет исполнять обязанности четвертого судьи.

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Главным арбитром встречи будет испанец Хесус Хиль Мансано, а помогать ему будут Диего Барберо и Анхель Невадо. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра, а его ассистентом станет Алехандро Эрнандес также из Испании.

Источник: UEFA.COM

Напомним, матч Аталанта - Марсель начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

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