iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Имеем большое желание завоевывать трофеи": Туран прокомментировал назначение в Шахтер

Турецкий специалист отреагировал на переход в ряды "горняков".
Вчера, 22:09       Автор: Антон Федорцив
Арда Туран (слева) / ФК Шахтер
Арда Туран (слева) / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер назначил Арду Турана главным тренером команды. Новый наставником "горняков" по этому случаю поделился мыслями, сообщает официальный сайт клуба.

"Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру – большому клубу с богатой историей и великими традициями. Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. Мы имеем большое желание завоевывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах", – заявил Туран.

Турецкий специалист подписал 2-летний контракт с Шахтером. Ранее он тренировал Эюпспор на родине. Под руководством Турана команда финишировала на 6-й строчке Суперлиги.

К слову, украинская Премьер-лига раздала индивидуальные награды по итогам финального тура.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

Статьи по теме

"Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере "Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере
Арда Туран - главный тренер Шахтера Арда Туран - главный тренер Шахтера
Гасперини решил уйти из Аталанты Гасперини решил уйти из Аталанты
Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины

Видео

Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
просмотров

Последние новости

Европа00:28
Гасперини решил уйти из Аталанты
Вчера, 23:59
Сборные23:59
Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины
Украина23:14
"Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере
Европа22:51
Конте обсудил будущее с президентом Наполи
Украина22:09
"Имеем большое желание завоевывать трофеи": Туран прокомментировал назначение в Шахтер
Украина21:40
Арда Туран - главный тренер Шахтера
Европа21:30
Ямаль официально продлил контракт с Барселоной
Европа и мир21:06
МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Олимпиады-2026
Бокс20:37
"Я бы сбежал подальше": Дюбуа получил комплименты экс-чемпиона мира
Европа20:00
Середняк Бундеслиги уволил тренера по неожиданной причине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK