"Имеем большое желание завоевывать трофеи": Туран прокомментировал назначение в Шахтер

Донецкий Шахтер назначил Арду Турана главным тренером команды. Новый наставником "горняков" по этому случаю поделился мыслями, сообщает официальный сайт клуба.

"Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру – большому клубу с богатой историей и великими традициями. Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. Мы имеем большое желание завоевывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах", – заявил Туран.

Турецкий специалист подписал 2-летний контракт с Шахтером. Ранее он тренировал Эюпспор на родине. Под руководством Турана команда финишировала на 6-й строчке Суперлиги.

К слову, украинская Премьер-лига раздала индивидуальные награды по итогам финального тура.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!