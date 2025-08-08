Металлист 1925 подписал бомбардира из албанской Суперлиги

Харьковский Металлист 1925 оформил очередной трансфер. К новичку Премьер-лиги присоединился форвард Питер Итодо, сообщает официальный сайт клуба.

Нигериец заключил контракт на 4 года. Тиранское Динамо получило за Итодо ориентировочно 700 тысяч евро. В новой команде он будет выступать под 98-м номером.

В прошлом сезоне Итодо провел 33 поединка во всех турнирах, в которых оформил 21 гол. Он стал третьим бомбардиром Суперлиги Албании (13 мячей). Ранее нападающий выступал за албанский Лузи.

Тем временем донецкий Шахтер близок к трансферу таланта из бразильского Сан-Паулу.

