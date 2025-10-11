iSport.ua
Футбол

В Винницкой области отказались переименовывать улицу, потому что она "названа в честь игрока сборной Украины"

Руслан Малиновский уже удостоен такой чести.
Вчера, 14:59       Автор: Андрей Безуглый
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В Винницкой области произошел курьезный случай.

В селе Почапинцы Жмеринской громады отказались переименовывать улицу в рамках процесса декоммунизации.

По словам метсных властей улица Малиновского названа не в честь советского маршалла, а в честь совершенно другого человека.

Староста округа утверждает, что на самом деле улица названа в честь игрока сборной Украины Руслана Малиновского.

Ранее, кстати, Руслан Малиновский оценил победу над сборной Исландии.

