"Страшно смотреть в таблицу": Защитник Динамо высказался об очередной потере очков

Денис Попов оценил выступления киевской команды.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Денис Попов / ФК Динамо Киев
Защитник Динамо Денис Попов поделился мыслями о ничьей с Зарей (1:1) в матче девятого тура УПЛ, которая стала для "бело-синих" уже пятой подряд в чемпионате.

Игрок киевской команды выразил разочарование подобными результатами.

Читай также: Будковский вырвал для Зари ничью в матче с Динамо

"Трудно сказать, что именно происходит, не могу назвать какую-то одну причину. Но, думаю, это уже не случайность, а закономерность, к сожалению, в отрицательном смысле. Эта ничья равнозначна поражению. Повторюсь, сложно однозначно определиться, в чем причина.

Я только что вернулся, где-то неделю потренировался, сыграл матч. Считаю, пропущенный гол - мой. Это я ошибся, когда его забивали, не удержал нападающего. Но Будкивский хороший, опытный форвард, было непросто его удержать.

Думаем ли о турнирной таблице? Да все и так понятно. Не знаю, что будет дальше. Честно скажу, даже страшно смотреть в таблицу. Если бы я знал точную причину происходящего, я бы вам ее назвал. Но сейчас мне очень тяжело это сделать.

В раздевалке была тишина. Полная тишина. А что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Мы снова оступились, снова упали лицом в грязь. Только на поле можно что-то доказать, но у нас не выходит это сделать", - приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский также отреагировал на очередную ничью.

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
