Динамо получило разрешение на увеличение квоты болельщиков

Киевское Динамо объявило об увеличении квоты зрителей на трибунах домашней арены. Теперь поединки "бело-синих" смогут посетить 4333 фаната, сообщает официальный сайт клуба.

Столичный гранд сможет принять почти в 2,5 раза больше болельщиков. Ранее Динамо могло впустить на трибуны 1800 зрителей. Увеличение квоты сделали возможным технические работы по расширению укрытия рядом со стадионом.

Следующий домашний матч Динамо запланирован на 26 октября. Команда Александра Шовковского примет криворожский Кривбасс в 10-м туре Премьер-лиги. Перед очным противостоянием криворожцы вышли в лидеры чемпионата.

Напомним, ранее Динамо расписало ничью с Зарей из Луганска.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!