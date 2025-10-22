Шапаренко попал в сферу интересов клубов Европы

Интерес из Германии, Италии и Турции.

Полузащитником киевского Динамо Николай Шапаренко заинтересовались клубы из Германии, Италии, Франции, Греции и Турции, сообщает Legioners.ua.

По имеющейся информации, за 27-летним игроком следят такие клубы, как Штутгарт, Фиорентина, Ницца, Олимпиакос и турецкие Галатасарай, Трабзонспор.

Добавим, что контракт Шапаренко с Динамо рассчитан до сентября 2026 года. Заинтересован ли хавбек в продлении контракта, неизвестно.

За 9 туров в УПЛ полузащитник принял участие в семи матчах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

