Бывший игрок Динамо призвал сменить тренера киевлянам

Динамо Киев уступил Самсунспору в Лиге конференций со счётом 3:0. Бывший футболист киевского Динамо Олег Саленко поделился своим мнением об игре украинской команды после двух туров Лиги конференций.

"После такого результата и игры — полная пустота, и ничего больше. Никогда не мог даже вообразить, что мы доживём до того, что довольно посредственная турецкая команда будет громить киевское Динамо. Я уже не выступаю за Динамо, но мне очень стыдно перед болельщиками", — сказал он.

Также бывший игрок назвал решение проблем Динамо:

"Необходимо менять главного тренера и тренерский штаб. Я думаю, что порядок в команде привёл бы Юрий Калитвинцев. Кроме того, уже сейчас нужно строить новую команду молодых футболистов".

Напомним, что это поражение для Динамо стало вторым, однакоподопечные Александра Шовковского уже шесть матчей подряд не могут одержать победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!