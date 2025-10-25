iSport.ua
Русский Українська
Футбол

После матча с Шахтёром в Динамо могут произойти тренерские перемены

Динамо готово доверить команду Ярмоленко в случае неудач Шовковского.
Сегодня, 16:07       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Перед матчем киевского Динамо против донецкого Шахтера телеграм-канал Динамо Киев Inside сообщает, что результат украинского классического повлияет на решение относительно дальнейшей работы Александра Шовковского "у руля" Динамо.

По имеющейся информации, в случае неудачных результатов руководство киевского клуба может доверить команду Андрею Ярмоленко - в формате играющего тренера.

Ранее Ярмоленко рассматривался как кандидат на должность спортивного директора Динамо.

Читай также: ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925

Напомним, впереди у Динамо два матча против донецкого Шахтера: первый, в рамках Кубка Украины, который состоится 29 октября в 18:00, а второй, в чемпионате УПЛ, 2 ноября.

В это воскресенье киевское Динамо сыграет против Кривбаса. Начало матча в 18:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко Александр Шовковский

Статьи по теме

УПЛ: Металлист 1925 встретится с ЛНЗ, Карпаты примут Рух, Оболонь будет противостоять Полесью УПЛ: Металлист 1925 встретится с ЛНЗ, Карпаты примут Рух, Оболонь будет противостоять Полесью
Бывший игрок Динамо призвал сменить тренера киевлянам Бывший игрок Динамо призвал сменить тренера киевлянам
Календарь Динамо: очередной матч без победы, следующий - против Кривбаса Календарь Динамо: очередной матч без победы, следующий - против Кривбаса
Полузащитник Динамо прокомментировал разгром в Лиге конференций Полузащитник Динамо прокомментировал разгром в Лиге конференций

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Сандерленд на последних минутах вырвал победу у Челси
Формула 118:48
Ферстаппен объяснил, что отличает его от Норриса и Пиастри в борьбе за титул
Европа18:45
Бавария легко разобралась с Боруссией, играя в большиинстве
Европа18:24
Дуэт украинцев в старте Жироны. Как сыграли Цыганков и Ванат?
Украина18:22
Карпаты и Рух не выявили сильнейшего в львовском дерби
Биатлон18:03
Президент федерации Франции – о приговоре Симон: "Эта история должна была дойти до конца"
Европа17:50
Вест Хэм показал худший старт сезона за 52 года
Европа17:34
Илья Забарный сыграет с первых минут за ПСЖ против Бреста
Формула 117:18
Макларен против давления Ферстаппена. Нацелены на победу в личном зачёте
Европа17:11
Жирона упустила победу над Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK