После матча с Шахтёром в Динамо могут произойти тренерские перемены

Перед матчем киевского Динамо против донецкого Шахтера телеграм-канал Динамо Киев Inside сообщает, что результат украинского классического повлияет на решение относительно дальнейшей работы Александра Шовковского "у руля" Динамо.

По имеющейся информации, в случае неудачных результатов руководство киевского клуба может доверить команду Андрею Ярмоленко - в формате играющего тренера.

Ранее Ярмоленко рассматривался как кандидат на должность спортивного директора Динамо.

Читай также: ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925

Напомним, впереди у Динамо два матча против донецкого Шахтера: первый, в рамках Кубка Украины, который состоится 29 октября в 18:00, а второй, в чемпионате УПЛ, 2 ноября.

В это воскресенье киевское Динамо сыграет против Кривбаса. Начало матча в 18:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!