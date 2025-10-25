iSport.ua
Бартулович - о поражении Металлиста 1925: Мы забиваем гол, но его не засчитывают

Спорный гол решил исход матча ЛНЗ – Металлист 1925.
Сегодня, 16:55       Автор: Валентина Чорноштан
Младен Бартулович / Getty Images
Младен Бартулович / Getty Images

В 10-м туре чемпионата Украины ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925 со счётом 1:0.

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился своими мыслями о поражении:

"Думаю, мы были лучшей командой. Больше хотели играть в футбол. ЛНЗ играли очень прагматично. Получилось много борьбы, длинных передач. Мы ожидали, что так и будет, но сегодня не реализовали свои моменты. А соперники с первого удара забили гол. Мы хорошо завершили первый тайм, настраивались и на второй. Начали его лучше, контролировали игру. Но потом этот досадный пропущенный мяч... Ошиблись, позволили сопернику воспользоваться моментом".

Также тренер Металлиста 1925 прокомментировал отменённый гол:

"Второй матч подряд мы забиваем гол, но его не засчитывают. И я не понимаю, почему. Нет никаких доказательств, что это не был гол. Мне очень жаль, потому что ребята много работают и на тренировках, и в матчах. Очень досадно проигрывать вот так. На мой взгляд, мяч был забит абсолютно чисто. Мы хотели бы увидеть повторы, доказывающие, почему его не засчитали, но ни камер, ни углов, которые могли бы это показать — нет. Очень неприятное решение".

