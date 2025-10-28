iSport.ua
Йожеф Сабо розкритикував тренера Динамо: "Він занадто м’який"

Считает, что Шовковский слишком мягкий, чтобы навести порядок в Динамо.
Сегодня, 12:42       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо поделился своими мыслями о тренерских качествах наставника Динамо Александра Шовковского.

У Шовковского не может быть порядка в команде, потому что он слишком мягкий. Ну не может он стукнуть по столу кулаком. В футболе так не должно быть. Шовковский уже давно должен был поставить Ярмоленко на место. Зачем он тогда возвращал его в Динамо в 34 года?

Я не знаю, как у Шовковского проходит тренировочный процесс, но многие футболисты Динамо просто выпадают и выглядят очень слабо физически.

Также Сабо ответил на вопрос о том, что если Шовковский не выиграет два матча с Шахтером, то Суркис может назначить Ярмоленко играющим тренером:

"Это все чушь! Не думаю, что до этого дойдет. Нельзя сразу ставить тренером футболиста, который только завершил карьеру. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно пройти определенную школу. Разница между игроком и тренером очень велика. Что знает Ярмоленко о тренерстве?".

Напомним, Динамо сыграет против Шахтера в рамках 1/8 финала Кубка Украины завтра, 29 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев сабо Александр Шовковский

