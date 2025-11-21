Экс-форвард Динамо: В академии с Цыганковым играли в центре защиты

Нападающий ровенского Вереса Ростислав Тарануха в интервью клубной пресс-службе рассказал, что интересно было бы попробовать себя в роли центрального защитника.

"Это мог бы быть новый опыт – тоже попробовать, как не только атаковать, видеть поле как центральный нападающий или в линии атаки, но и видеть поле как центральный защитник, что позади тебя только голкипер. Когда играешь в нападении – понимаешь, что сзади еще есть полузащитники, защитники и вратарь. Поэтому интересен именно визуальный контакт, можно сказать".

Тарануха рассказал, что в детстве имел подобный опыт, выступая в академии Динамо, а его партнером был достаточно неожиданный игрок, как для этой позиции – вингер Жироны Виктор Цыганков.

"Кстати, есть классная история. Когда мы были в академии Динамо, нас с Цыганковым поставили вдвоем центральными защитниками, и мы играли один матч. Он был левым центральным, я – правым центральным. И это было довольно смешно и интересно".

Накануне Цыганков потерял на длительный срок одного из партнеров и конкурентов по позиции.

