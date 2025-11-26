iSport.ua
Защитник Шахтера может покинуть клуб этой зимой

Разочарован своей ролью.
Вчера, 09:31       Автор: Валентина Чорноштан
Иракли Азаров / Getty Images
Иракли Азаров / Getty Images

Левый защитник донецкого Шахтера может покинуть команду этой зимой.

Иракли Азаров сообщил клубу, что не хочет оставаться в составе.

Причина, по которой фулбек хочет уйти из Шахтера, - разочарование своим положением в команде и недостаток игровой практики. Отмечается, что этой зимой игрок, скорее всего, уйдёт.

За этот сезон Азаров сыграл 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Добавим, что другой футболист донецкого клуба отреагировал на новый контракт с Шахтером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Иракли Азаров

