Йожеф Сабо жестко раскритиковал Динамо после поражения от Омонии

Эмоциональный разнос.
Вчера, 13:19       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился своими мыслями о поражении столичного клуба от Омонии.

Я посмотрел первый тайм, плюнул и выключил телевизор! Если проигрывать команде уровня Омонии, то зачем в еврокубки выходить? Мне стыдно за Динамо!

Первый тайм – это просто безобразие какое-то… Вот как этим игрокам в футболках Динамо не стыдно выходить на поле и так играть? Я не могу назвать их динамовцами. Это люди в футболках Динамо. Позор! Да мне плакать хочется! Сердце разрывается…

Ну, нет сейчас команды у Шовковского, нет! Этим игрокам нужно играть где-то во Второй лиге.

Абстрагировавшись от итогового счета, киевляне все же начали игру неплохо. У Кабаева был хороший момент, но затем Попов привез пенальти на ровном месте.

Попову стоит заниматься борьбой, а не играть в футбол. Ну что он сделал? Мяч явно уходил за пределы поля, нападающий Омонии не успевал за ним, а Попов его сбил. Зачем ты его валишь?

Далее в Лиге конференций — Фиорентина. Лично мне уже страшно за результат во Флоренции. Как достойно сыграть против клуба Серии А?

О Фиорентине я и говорить сейчас не хочу, пусть они хотя бы следующую игру в чемпионате выиграют. Кто там следующий?

