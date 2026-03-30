"Должны выходить и бороться за страну": Миколенко высказался о спарринге с Албанией

Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Албанией.

Игрок "сине-желтых" отметил, что представители национальной команды намерены доказать, что они достойны представлять свою страну.

"Первый день после Швеции был тяжелый для всех: для всех игроков, для всех причастных к нашей команде, для всего персонала. Но потом собрались с командой, с ребятами, переговорили, что у нас есть еще один матч и мы должны выходить, бороться за эту страну и играть этот товарищеский матч. Но мы должны выходить и показывать, что имеем право играть за эту страну.

Что нужно, чтобы иметь авторитет в сборной? Наверное, пройти такие матчи, такой опыт получить. Во-первых, быть очень качественным и хорошим игроком, который бы всегда отдавался за сборную и за свой клуб. Если это видят твои партнеры по команде, то они так же будут работать и стараться быть такими качественными и отдаваться на поле на все 100%. Вот, наверное, если ты добавляешь к этому всему свой опыт, который имели ребята, которые до этого играли, тогда ты становишься лидером и ведешь команду за собой. В силу своего возраста, как я говорил - порой трудно поймать этот момент, когда ты можешь что-то сказать в раздевалке, и чтобы это выглядело органично, так сказать", - сказал Миколенко на пресс-конференции.

Матч Украина - Албания состоится во вторник, 31 марта, в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее была названа бригада арбитров на матч Украина - Албания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Албании Виталий Миколенко

