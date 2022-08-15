Шахтер - Аль-Фатех: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
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В понедельник, 15 августа, донецкий Шахтер продолжит готовиться к предстоящему сезону.
"Горняки" в рамках подготовки проведут два товарищеских матча в один день против Аль-Фатеха.
Стартовый свисток первой игры прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Шахтер - Аль-Фатех:
Второй товарищеский матч между командами начнется в 19:00 по Киеву.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Шахтер - Аль-Фатех:
Ранее сообщалось, что Траоре вернулся в общую группу Шахтера.