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Шахтер - Аль-Фатех: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Вчера, 11:10
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
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В понедельник, 15 августа, донецкий Шахтер продолжит готовиться к предстоящему сезону.

"Горняки" в рамках подготовки проведут два товарищеских матча в один день против Аль-Фатеха.

Стартовый свисток первой игры прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Шахтер - Аль-Фатех:

Второй товарищеский матч между командами начнется в 19:00 по Киеву.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Шахтер - Аль-Фатех:

Ранее сообщалось, что Траоре вернулся в общую группу Шахтера.

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