Траоре прибыл в Украину и присоединился к Шахтеру
Нападающий Шахтера Лассина Траоре, ранее тренировавшийся индивидуально в Нидерландах, прибыл в Украину.
Как сообщила пресс-служба "горняков", 21-лений футболист присоединился к донецкой команде во Львове. Форвард будет готовиться вместе с остальными к ближайшему матчу чемпионата Украины против Руха.
🧡 Лассіна Траоре – з нами! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022
Нападник прибув в Україну та приєднався до «Шахтаря» у Львові 🇺🇦#Shakhtar pic.twitter.com/KLUqOcSKGm
Ранее Траоре подтвердил, что продолжит выступления в составе Шахтера.
Недавно нападающий вернулся после тяжелой травмы колена, из-за которой он не играл с сентября 2021 года.
Ранее главный тренер Шахтера Игор Йовичевич сообщил, что Траоре может принять участие в матче третьего тура УПЛ с Рухом, который состоится 2 сентября.