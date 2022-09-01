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Траоре прибыл в Украину и присоединился к Шахтеру

Нападающий будет готовиться с командой к матчу с Рухом.
Сегодня, 15:57
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
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Нападающий Шахтера Лассина Траоре, ранее тренировавшийся индивидуально в Нидерландах, прибыл в Украину.

Как сообщила пресс-служба "горняков", 21-лений футболист присоединился к донецкой команде во Львове. Форвард будет готовиться вместе с остальными к ближайшему матчу чемпионата Украины против Руха.

Ранее Траоре подтвердил, что продолжит выступления в составе Шахтера.

Недавно нападающий вернулся после тяжелой травмы колена, из-за которой он не играл с сентября 2021 года.

Ранее главный тренер Шахтера Игор Йовичевич сообщил, что Траоре может принять участие в матче третьего тура УПЛ с Рухом, который состоится 2 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Лассина Траоре
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