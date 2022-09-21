Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии

В среду, 21 сентября, сборная Украины встретится с Шотландией в матче перенесенного первого тура в Дивизионе B Лиги наций.

Накануне поединка состоялось традиционное совещание с участием представителей команд и официальных лиц матча, на котором было определено, в какой экипировке соперники выйдут на поле в предстоящей игре.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы, а шотландцы проведут встречу в синей форме. Вратари выступят в красной и зеленой форме соответственно.

Напомним, стартовый свисток матча Шотландия - Украина прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.