Сегодня сборная Украины U-21 сыграет матч плей-офф за выход на Евро-2023

На чемпионате Европы среди игроков до 21 года сыграют 16 команд и осталось узнать имена всего четырех участников.

В их числе может оказаться и украинская команда, которая сегодня, 23 сентября, проведет первый матч плей-офф против сборной Словакии U-21.

Подопечные Руслана Ротаня сыграют выездной поединок на стадионе Под Дубнем в Жилине.

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Начало встречи Словакия U-21 - Украина U-21 в 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что ответный поединок сборных пройдет 27 сентября. Украина формально домашней поединок проведет в Польше.

На ISPORT доступна заявка сборной Украины на матчи плей-офф.