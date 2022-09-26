Малиновский назвал главную задачу на матч с Шотландией

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины проведет матч с Шотландией в рамках Лиги наций.

Полузащитник украинской команды Руслан Малиновский высказался о предстоящем поединке. По словам футболиста, команда сделала работу над ошибкой после разгромного поражения (0:3) от Шотландии.

"Лучше такие матчи играть, когда у команды есть цель, ответственность. Мы знали, что после победы над Арменией нам потребуется один результат с Шотландией. Мы завтра будем играть на победу. Мы уже провели два матча, нужно правильно подготовиться к следующему, сделать выводы из предыдущей игры с шотландцами, проанализировать, что мы делали не так, как нужно. Завтра нужно сыграть гораздо качественнее".

Читай также: Петраков - о матче с Шотландией: Очень хотим выйти на поле и реабилитироваться

Малиновский считает, что команда должна физически проявить себя, отдав все силы.

"Была разная игра и разные результаты. Шотландцы сделали выводы после первого матча, несколько изменили. Я бы не сказал, что в первом тайме они гораздо лучше играли. У нас не хватало завершения, последнего паса. Если бы мы забили в первом тайме, игра пошла бы по-другому. В завтрашнем поединке нужно выдержать 90 минут физически. Мы должны сыграть посильнее в этом плане. Нам нужно что-то изменить, как это делали шотландцы. Мы завтра должны сыграть немного по-другому, более агрессивно.

Конечно, это уже третий матч. В каждом поединке сборная Украины выходит и играет за свою страну, за своих бойцов, за всех, кто за нас переживает в плохие или хорошие времена. В футболе всегда три результата, но главное — отдавать все силы на поле. Поэтому мы будем отдавать все силы и надеяться на положительный результат", - отметил Малиновский.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.