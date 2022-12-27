Цыганков в ПСВ: стоит ли динамовцу переезжать в Эйндховен

Нидерландский ПСВ официально продал нападающего Коди Гакпо в английский Ливерпуль.

Клуб уже рассматривает несколько кандидатур на его замену, среди которых украинский футболист Динамо Киев Виктор Цыганков.

25-летний игрок может уже летом следующего гола оказаться в ПСВ, перейдя туда на правах свободного агента - летом закончится контракт с Динамо Киев.

ISPORT.ua проводит опрос на тему того, стоит ли украинцу уходить в ПСВ:

В текущем сезоне 25-летний украинец провел 23 матча за киевлян, за которые забил девять голов и выполнил шесть голевых передач.