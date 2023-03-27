Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча

В понедельник, 27 марта, в Реджо-ди-Калабрия состоится второй товарищеский матч молодежной сборной Украины в рамках подготовки к молодежному чемпионату Европы-2023.

Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Италии U-21. Прямая трансляция поединка будет проходить на официальном канале УАФ в YouTube.

Матч Украина U-21 - Италия U-21 начнется в 21:00 по киевскому времени.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр).

Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Роман Дидык (все — Рух Львов), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря Луганск), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия).

Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба — Днепр-1 Днепр), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба — Заря Луганск), Николай Михайленко (Александрия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба — Шахтер Донецк), Максим Брагару (Черноморец Одесса).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Грацер, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк), Николай Кухаревич (Хиберниан, Шотландия).

Напомним, что несколькими днями ранее украинская молодежка без Руслана Ротаня сумела обыграть сверстников из Дании со счетом 3:2.

Ротань же после того, как главная команда страны уступила Англии, сразу же вылетел в Италию, чтобы присутствовать на матче против Италии U-21.