Полузащитник Шахтера: В первую очередь хочу стать чемпионом Украины

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о своих целях в донецкой команде после недавнего подписания нового контракта.

"В таком клубе я всегда рад находиться, отдаваться ему. Мне предложили новые условия, и я согласился. Все рады.

Читай также: Судаков - в ТОП-15 самых дорогих молодых игроков "остального" мира

Работаем дальше. В первую очередь я хочу принести команде как можно больше пользы. У меня есть свои цели, свои амбиции и хочу достичь их вместе с Шахтером.

В первую очередь хочу стать чемпионом Украины. Это сейчас самая главная цель. Играть в Лиге чемпионов, забивать голы, отдавать ассисты", - сказал игрок в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, что Судаков продлил контракт с донецким клубом до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе Шахтера 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и десять результативных передач.