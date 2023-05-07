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Хавбек Шахтера: Только благодаря ежедневному подвигу ВСУ могут проходить спортивные соревнования

Артем Бондаренко поделился мыслями о частых вынужденных переездах.
Сегодня, 12:59
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко высказался о трудностях календаря сезона-22/23.

По словам украинца, к частым переездам "горняки" уже привыкли.

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"Нет, все в порядке. Мы уже привыкли к такому ритму, потому что осенью и в начале весенней части сезона посреди недели стабильно играли в еврокубках.

Переезды по Украине переносятся легче, чем в еврокубках, где наши клубы что в домашних играх, что в выездных играют за рубежом. Вот тогда особенно трудно даются расстояния, перелеты, чужие края.

Когда же это чисто УПЛ, даже если бы был еще и Кубок Украины, это воспринимается нормально. Сейчас такие времена, что нам, футболистам, грех жаловаться на что-то. Мы бесконечно благодарны нашим защитникам и защитницам, ВСУ и всем, кто обороняет нашу родину, потому что только благодаря их ежедневному подвигу могут происходить спортивные соревнования в Украине, а мы имеем возможность заниматься своим делом, - сказал Бондаренко.

Напомним, cегодня Шахтер на выезде сыграет с Александрией Руслана Ротаня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Артем Бондаренко

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