Новичок УПЛ подписал африканского таланта
Полесье усилилось футболистом с опытом игры в чемпионате Франции.
Новичок чемпионата Украины Полесье подписало африканского вингера.
Как сообщает пресс-служба житомирского клуба, в команду перебрался Бени Макуана из французского Монпелье. Сумма трансфера не сообщается
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Контракт с 20-летним конголезцем подписан на три года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.
Стоит отметить, что Макуана активно привлекался к играм за основной состав Монпелье, и успел провести 31 поединок в чемпионате Франции, выходя преимущественно на замену.