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Новичок УПЛ подписал африканского таланта

Полесье усилилось футболистом с опытом игры в чемпионате Франции.
Сегодня, 19:30
Бени Макуана / polissyafc.com
Бени Макуана / polissyafc.com

Новичок чемпионата Украины Полесье подписало африканского вингера.

Как сообщает пресс-служба житомирского клуба, в команду перебрался Бени Макуана из французского Монпелье. Сумма трансфера не сообщается

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Контракт с 20-летним конголезцем подписан на три года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Стоит отметить, что Макуана активно привлекался к играм за основной состав Монпелье, и успел провести 31 поединок в чемпионате Франции, выходя преимущественно на замену.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина монпелье франция Полесье Бени Макуана

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