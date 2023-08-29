Русин: Меня не интересует, сколько Заря получит за мой трансфер

Нападающий Зари Назарий Русин прокомментировал информацию о своем переходе в Сандерленд.

Украинский форвард сообщил, что пока не подписывал контракт с английским клубом, но подтвердил, что существует договоренность о трансфере.

"Контракт с Сандерлендом? Это неправда. Как я мог это сделать, когда не прошел даже медосмотр в этом клубе? Поэтому я и в дальнейшем - игрок Зари.

Как сообщил мой агент Вадим Шаблий, есть договоренность о том, что я узаконю деловые отношения с Сандерлендом сроком на четыре года с пролонгацией еще на сезон. Меня такой вариант устраивает", - отметил игрок.

Читай также: Нападающий Зари может продолжить карьеру в Англии

Также Русин обозначил сроки, когда может состояться его переход в стан представителя английского Чемпионшипа.

"29 августа я должен подать необходимые документы для получения английской визы. Надеюсь, вскоре все формальности будут выполнены и можно будет собираться на туманный Альбион.

Сколько Заря получит за мой переход? Это меня не интересует. Все финансовые вопросы в компетенции Шаблия.

Я недавно подписался на клубный аккаунт Сандерленда в Instagram и имею возможность наблюдать за поединками этой команды. Мне импонирует, в каком стиле она играет. Сейчас главное - как можно быстрее избавиться от болячек и быть готовым к новому вызову в своей футбольной карьере", - приводит слова Русина Sport.ua.

Отметим, ранее главный тренер Зари Ненад Лалатович подтвердил трансфер Русина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!