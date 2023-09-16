Новичок УПЛ подписал экс-игрока сборной Украины

Защитник Евгений Селин продолжит карьеру в составе новичка украинской Премьер-лиги - ЛНЗ.

О подписании игрока черкасский клуб объявил на своем официальном сайте.

Детали сделки с 35-летним футболистом не разглашаются.

Предыдущим клубом Селина был Черноморец. В составе одесской команды он провел в минувшем сезоне девять матчей и забил один гол.

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Ранее защитник выступал за Ворсклу, Динамо, Металлист, Десну, греческие Платаниас и Астерас, венгерский МТК и кипрский Анортосис.

Также на счету Селина 15 матчей и один гол в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александрии перешел в ЛНЗ.

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