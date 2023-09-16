iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок УПЛ подписал экс-игрока сборной Украины

Опытный защитник Евгений Селин пополнил состав ЛНЗ.
Сегодня, 15:44
Евгений Селин / ЛНЗ
Евгений Селин / ЛНЗ

Защитник Евгений Селин продолжит карьеру в составе новичка украинской Премьер-лиги - ЛНЗ.

О подписании игрока черкасский клуб объявил на своем официальном сайте.

Детали сделки с 35-летним футболистом не разглашаются.

Предыдущим клубом Селина был Черноморец. В составе одесской команды он провел в минувшем сезоне девять матчей и забил один гол.

Читай также: ЛНЗ представил нового главного тренера

Ранее защитник выступал за Ворсклу, Динамо, Металлист, Десну, греческие Платаниас и Астерас, венгерский МТК и кипрский Анортосис.

Также на счету Селина 15 матчей и один гол в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александрии перешел в ЛНЗ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Евгений Селин ЛНЗ

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Колос арендовал игрока Шахтера, ЛНЗ подписал экс-защитника сборной Украины Трансферы УПЛ: Колос арендовал игрока Шахтера, ЛНЗ подписал экс-защитника сборной Украины
Отправил не туда: Авторитетный инсайдер оконфузился с "трансфером" бразильца в Динамо Киев Отправил не туда: Авторитетный инсайдер оконфузился с "трансфером" бразильца в Динамо Киев
Полузащитник Шахтера перешел в Колос Полузащитник Шахтера перешел в Колос
Ювентус определился с потенциальной заменой Погба Ювентус определился с потенциальной заменой Погба
Помочь журналистам

Видео

Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча
Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

ММА17:21
Звезда женского дивизиона UFC изъявила желание выступать в WWE
Украина17:12
УПЛ: Черноморец обыграл Полесье, Шахтер сыграет с Оболонью
Европа17:04
Салах установил очередное достижение в АПЛ
Украина17:02
Черноморец одержал минимальную победу над Полесьем
Украина16:45
Шахтер - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс16:35
"Хотим сделать это": Промоутер Джошуа оптимистично настроен по поводу боя с Уайлдером
Европа16:31
Ливерпуль на выезде вырвал победу над Вулверхэмптоном
Европа16:01
Легенда сборной Англии: Удивлюсь, если Беллингем завершит карьеру без Золотого Мяча
Украина15:50
Трансферы УПЛ: Колос арендовал игрока Шахтера, ЛНЗ подписал экс-защитника сборной Украины
Украина15:44
Новичок УПЛ подписал экс-игрока сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK